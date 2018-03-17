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| | Ксения Бородина показала свою семейную идиллию

Ксения Бородина показала свою семейную идиллию

Сегодня, 15:45
Знаменитая телеведущая Ксения Бородина нередко делится со своими поклонниками снимками своего счастливого семейства. В этот раз фанаты телеведущей умилились пятничной идиллии на видеоролике, которая воцарилась в её семействе.

Ксения Бородина показала свою семейную идиллию

 

В официальном Instagram-аккаунте Ксении появилась видеозапись, на которой запечатлено пятничное времяпрепровождение Бородиной, посвящающей всё свободное время своему семейству. На видео Ксения записала двух своих дочек и сына супруга, которые занимались распитием различных напитков: младшая дочь пила компот, а дочка постарше, и сын Курбана омарова пили «запрещённую» газировку Dr. Pepper, которой телеведущая великодушно разрешила детям насладиться в честь окончания недели.

Заметим, многие пользователи раскритиковали знаменитую маму за то, что позволяет дочери пить напитки через соску в довольно сознательном возрасте, так как это может отразиться на неправильном росте её зубов. Однако, подобные предположения Бородина зачастую оставляет без внимания, радуя своих фанатов новыми подробностями из личной жизни.
Александр Вест
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