Ксения Бородина показала свою семейную идиллию

Знаменитая телеведущая Ксения Бородина нередко делится со своими поклонниками снимками своего счастливого семейства. В этот раз фанаты телеведущей умилились пятничной идиллии на видеоролике, которая воцарилась в её семействе.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Ксении появилась видеозапись, на которой запечатлено пятничное времяпрепровождение Бородиной, посвящающей всё свободное время своему семейству. На видео Ксения записала двух своих дочек и сына супруга, которые занимались распитием различных напитков: младшая дочь пила компот, а дочка постарше, и сын Курбана омарова пили «запрещённую» газировку Dr. Pepper, которой телеведущая великодушно разрешила детям насладиться в честь окончания недели.Заметим, многие пользователи раскритиковали знаменитую маму за то, что позволяет дочери пить напитки через соску в довольно сознательном возрасте, так как это может отразиться на неправильном росте её зубов. Однако, подобные предположения Бородина зачастую оставляет без внимания, радуя своих фанатов новыми подробностями из личной жизни.