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| | "Не противно?": Лена Миро задумалась о чувствах любовницы Слуцкого - Зары

"Не противно?": Лена Миро задумалась о чувствах любовницы Слуцкого - Зары

Сегодня, 15:44
Лену Миро читают многие - и знаменитости, желающие получить свежую скандальную информацию о своих коллегах, и обычные любители «громких» новостей. На этот раз блогерша решила порассуждать о певице, которая, как считается, внесла немалый культурный вклад в наследие страны.

"Не противно?": Лена Миро задумалась о чувствах любовницы Слуцкого - Зары

 

Прежде всего, Миро подчеркнула свое отношение к певице, отметив, что имя Зары не стоит путать с названием магазина. Она также перечислила основные заслуги певицы, такие как любовь к Родине, постоянное стремление быть «на передовой» - поездки на «Славянский базар», в Сирию, а также статус доверенного лица президента на выборах. Лена Миро назвала Зару не просто «голосистой подстилкой» отечественной эстрады, а достойным примером для всех «киркоровых». Полное имя Зары - Зарифа Пашаевна Мгоян, и она даже имеет несколько наград - медалей у нее 7-9.

Некоторое время назад депутат Слуцкий был обвинен в домогательствах, что и подтолкнуло Лену Миро разобраться в том, кто же является той женщиной, с которой он встречается постоянно. Неоднократно проходила информация о том, что постоянной любовницей депутата является именно Зара. Блогерша заявила, что официального подтверждения отношений ни от Слуцкого, ни от Зары не поступало. Более того - у Леонида Эдуардовича имеется законная супруга. Но это не мешает существованию упорных слухов о связи депутата с Зарой.

Миро также обратила внимание на то, что Слуцкому свойственно выбирать женщин одного типажа, что неудивительно с психологической точки зрения. Так вот, Леонид Эдуардович склонен выбирать женщин восточного типа. После этого карьера Зары, несмотря ни на какие перипетии ее личной жизни (а она успела к тому моменту уже развестись с двумя законными супругами) неуклонно шла в гору. Тем не менее, Лена Миро не делает уверенных заявлений о том, что любовницей Слуцкого является именно Зара, она делает скидку на то, что информация может оказаться лишь домыслом.

Но порассуждать о чувствах одной из сторон в таких отношениях Миро не преминула. Будь то любовница или жена - каково ей общаться с мужчиной, о «двойной жизни» которого она знает абсолютно точно. Какие мысли у нее могут быть, и какие ощущения, когда находится в интимной обстановке с изменником. Блогерша привела в пример пары, в которых мужья гуляют, а жены закрывают на это глаза, но мужу для исполнения супружеского долга требуются дополнительные стимулы в виде просмотра порно и т.д.
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