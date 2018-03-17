Участница шоу «Холостяк» обидела Егора Крида

Одна из участниц проекта обидела холостяка Егора крида, назвав его козлом.

В анонсе следующего выпуска зрители услышали, как одна из девушек заявила, что Егор – «единственный козел из всех холостяков». Певца сильно задели эти слова. После такого поворота событий Егор вовсе не хотел никому дарить розу, а потом заявил, что проект нужно закрывать.Обидчица Амелия Фомина, в ответ разместила в своем блоге Instagram скриншот видео и сделала на нем надпись «Закрывай проект». Также девушка посоветовала зрителям запастись бутылочкой перед просмотром нового выпуска шоу. Егор Крид также поделился анонсом видео со своими подписчиками и спросил, можно ли называть того, кто привез 17 девушек в Барселону, козлом. Многие фанаты поддержали кумира и сделали вывод, что участницы нового сезона «Холостяк» слишком много себе позволяют.23-летний Егор Крид стал самым молодым холостяком популярного шоу.