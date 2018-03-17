Дана Борисова боится признаться, кто её любовник

Известная российская телеведущая Дана Борисова на своей странице в Instagram рассказала о своём возлюбленном. Девушка очень ждала его звонка из Москвы, но мужчина всячески игнорировал бывшую наркоманку.

Вещий Олег

«Ну ПОЧЕМУ? ПОЧЕМУ? ОН не звонит? НЕКТО А. из Москвы», - написала Борисова в своём блоге. Речь идёт о мужчине, чьё имя начинается на букву «а». Бывшим мужем является бизнесмен Андрей Тищенко, но в последнее время контакты с ним Борисова оборвала. Из близкого окружения остался Андрей Малахов, подходящий под роль любовника телеведущей, но он женат и любит свою супругу.Сама же Борисова не признаётся, о ком именно идёт речь в записи. Хэштеги подтверждают, что девушка любит этого человека и не хочет попросту оставаться одна. Ожидая звонок от возлюбленного, Борисова начала реветь и переживать по поводу отношений с новым партнёром. Стоит отметить, что поклонники стали утешать телеведущую. В основном они просили Борисову оставаться мужественной и пытаться найти в себе силы для того, чтобы снова не браться за наркотики или алкоголь.