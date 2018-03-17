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| | Дана Борисова боится признаться, кто её любовник

Дана Борисова боится признаться, кто её любовник

Сегодня, 15:30
Известная российская телеведущая Дана Борисова на своей странице в Instagram рассказала о своём возлюбленном. Девушка очень ждала его звонка из Москвы, но мужчина всячески игнорировал бывшую наркоманку.

Дана Борисова боится признаться, кто её любовник

 

«Ну ПОЧЕМУ? ПОЧЕМУ? ОН не звонит? НЕКТО А. из Москвы», - написала Борисова в своём блоге. Речь идёт о мужчине, чьё имя начинается на букву «а». Бывшим мужем является бизнесмен Андрей Тищенко, но в последнее время контакты с ним Борисова оборвала. Из близкого окружения остался Андрей Малахов, подходящий под роль любовника телеведущей, но он женат и любит свою супругу.

Сама же Борисова не признаётся, о ком именно идёт речь в записи. Хэштеги подтверждают, что девушка любит этого человека и не хочет попросту оставаться одна. Ожидая звонок от возлюбленного, Борисова начала реветь и переживать по поводу отношений с новым партнёром. Стоит отметить, что поклонники стали утешать телеведущую. В основном они просили Борисову оставаться мужественной и пытаться найти в себе силы для того, чтобы снова не браться за наркотики или алкоголь.
Вещий Олег
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