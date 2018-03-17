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| | Лядова, Бондарчук и прочие звезды посетили вечеринку Coach

Лядова, Бондарчук и прочие звезды посетили вечеринку Coach

Сегодня, 15:24
15 марта в Москве состоялась вечеринка в честь открытия бутика Coach. Мероприятие происходило в ГУМ. На вечеринку пришли актрисы Елена Лядова, светская львица Тата Бондарчук, солистка Юлианна Караулова и прочие звезды.

Лядова, Бондарчук и прочие звезды посетили вечеринку Coach

 

Помимо представителей шоу-бизнеса на вечеринке Coach присутствовала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун. Лозунгом бутика являются слова – доступная роскошь. На вечеринке звезды появились в привлекательных нарядах. Поразила публику Надежда Сысоева. Звезда Comedy Women удивила присутствующих жакетом с декольте и оригинальным кожаным корсетом. Развлекали звезд на мероприятии в честь открытия Coach Palma Plaza вокалистка Муся Татибадзе и DJ Виталий Козак.

Лядова, Бондарчук и прочие звезды посетили вечеринку Coach

 

В ГУМе создали атмосферу Нью-Йорка. Посетителям понравилась организация шоу. Гости сразились в пейнтбол, аэро-хоккей и пэкмен. Самые удачливые и умелые получили специальные призы. Бренд Coach появился в 1941 году и известен своими стильными сумками. Продукцию модного дома продают в 55 государствах мира. Теперь ее могут получить и россияне, не покидая своей страны.
Домбровский Сергей
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