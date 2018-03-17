Елена Летучая отправилась в клинику Испании для избавления от лишнего веса

Популярная 39-летняя российская ведущая Елена Летучая призналась, что набрала за зимний период несколько лишних килограмм. Для избавления от этой проблемы бывшая звезда программы «Ревизорро» отправилась в испанскую клинику, где для нее была разработана эксклюзивная программа, ориентированная на похудение и восстановление сил и тонуса.

Пойда Анна

Елена Летучая откровенно поведала на своей официальной странице в соцсети Instagram о набранном избыточном весе, равном 3 килограммам, так как до зимних праздников, во время которых звезде было трудно ограничивать себя в еде, она весила 57 килограмм при росте 176. Теперь стрелка весов показывает на отметку в 60 килограмм, такой вес заставляет ведущую чувствовать себя некомфортно.Несколько дней назад она прибыла в Испанию, где в одной из клиник для нее разработали специальную детокс программу, после прохождения которой она обретет былую стройность. Кроме того, в рамках данной программы звезда сможет насладиться релакс-процедурами, направленными на восстановление сил и энергии организма, а также некоторые косметические манипуляции, призванные сделать Летучую более красивой и ухоженной.