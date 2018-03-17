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| | Владимир Пресняков намекнул, что не считает Дмитрия Маликова певцом

Владимир Пресняков намекнул, что не считает Дмитрия Маликова певцом

Сегодня, 15:10
Исполнитель намекнул, что не считает Маликова певцом. Во время интервью музыкант Владимир Пресняков высказался по поводу успеха Дмитрия Маликова, который реализовывает себя как блогер.

Владимир Пресняков намекнул, что не считает Дмитрия Маликова певцом

 

В связи с приближающимся юбилеем, Владимир Владимирович дал интервью в студии «ОК на связи». Исполнитель рассказал о некоторых важных событиях и моментах в его жизни и ответил на вопросы зрителей. На вопрос о дружбе с коллегами Дмитрием Маликовым и Леонидом Агутиным, Пресняков высказался неоднозначно. Как сказал Пресняков, Леонид Агутин был и остается музыкантом, а Дима Маликов стал популярным блогером. Это рассуждение Владимира стало причиной для разговоров, потому что трактовать его можно по-разному. Свою неточную фразу певец решил ослабить, сказав, что по-доброму завидует Маликову и рад за него.

Владимир Пресняков намекнул, что не считает Дмитрия Маликова певцом

 

Как сообщил Пресняков, они с Дмитрием являются хорошими друзьями с детского возраста. Некоторые СМИ уверены, что музыканты могут рассориться из-за поспешного изречения Владимира Преснякова. Поклонники Маликова остались недовольны и уверены, что Пресняков не оценил новый талант своего товарища.
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