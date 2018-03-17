Ксения Алфёрова старается превратиться в свою героиню

Актриса Ксения Алфёрова поделилась новым перевоплощением в своего персонажа. В новой постановке девушка играет стихию, у которой пытается перенять черты.

Павел Селивёрстов

Новый спектакль, в котором играет Алфёрова, называется «Однажды на льдине». Героиня девушки – стихия весны Фло. Она представляет собой женственность и нежность. В выборе своих предпочтений Фло руководствуется сердцем, делая ставку на чувства. Все свои силы она пускает на то, чтобы персонажи спектакля отпрянули ото сна и начали по-настоящему жить. Именно от своей героини Ксения пытается позаимствовать как можно больше положительных качеств, с надеждами оставить их с собой на всю жизнь.Актриса считает, что её героиня сможет воздействовать и на зрителей, которые последуют примеру персонажей спектакля. Она отметила, что премьера состоится 21 марта.Поклонники Алфёровой отметили, что публикация звезды побудила их полюбить и обнять весь мир, задав поистине весеннее настроение.