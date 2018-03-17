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| | В Сети появились снимки обнажённой невесты принца Гарри Меган Маркл

В Сети появились снимки обнажённой невесты принца Гарри Меган Маркл

Сегодня, 15:06
Накануне свадебного торжества британского принца с известной актрисой по имени Меган Маркл в интернете появились снимки, в которых американская красавица наслаждается загаром на пляже топлесс.

В Сети появились снимки обнажённой невесты принца Гарри Меган Маркл

 

Многие поклонники американской актрисы были шокированы, ознакомившись с фотографиями, которые были загружены в Сеть. На снимках из одежды на Маркл остались лишь тонкие трусики и очки. Некоторые фанаты принца Гарри выразили своё опасение, что член королевского семейства может не стерпеть появление такого рода компромата на будущую мать его детей и вовсе отменить свадьбу. Однако большинство пользователей оставили восторженные отзывы, заявив о том, что ожидали подобных «сливов» в Сеть от многих знаменитостей, но никак не от неё.

В Сети появились снимки обнажённой невесты принца Гарри Меган Маркл

 

Также стоит добавить, что многие пользователи раскритиковали фигуру Меган, которая, по их мнению, выглядит сексапильно лишь в образе секретарши в обтягивающем костюме, так как без одежды её тело оставляет желать лучшего.
Александр Вест
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