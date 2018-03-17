Алла Пугачёва поразила фанатов снимком без макияжа

68-летняя знаменитая эстрадная певица Алла Пугачёва в очередной раз сумела удивить своих многочисленных фанатов, опубликовав фотографию, на которой она запечатлена без какого-либо макияжа.

В официальном Instagram-аккаунте Пугачёвой появился снимок, который она сделала сразу же после того, как вышла из душа. В описании к фотографии примадонна отечественной эстрады заявила, что теперь, очистившись в душе, она завтра сможет пойти с чистой душой на выборы. Многие поклонники были поражены внешним видом певицы, заметив, что в свои 68 лет Алла Пугачёва выглядит на несколько десятков лет моложе. Также фанаты певицы поблагодарили Пугачёву за доверие, которое она проявляет к ним, публикуя настолько личные материалы.

Александр Вест

Некоторые подписчики Аллы в шутку отметили, что скорее всего, в паспорте у Пугачёвой обычная опечатка и её реальный возраст даже близко не стоит к её надвигающемуся 70-летию. Стоит отметить, что менее чем за два часа публикацию примадонны успели оценить более 60 тысяч пользователей, оставив тысячи положительных комментариев.