Мария Кожевникова обеспокоена расстройством речи у сына

Актриса Мария Кожевникова опубликовала видео с сыном. Девушка обеспокоена тем, что ребенок запинается во время речи.

Павел Селивёрстов

Мария уверена, что она не первая, кто столкнулся с такой проблемой. Актриса опубликовала видеозапись, на которой её сын кушает. Вначале видеозаписи не понятно, почему Кожевникова затронула тему о нарушении речи. Но когда ребенок старается произнести более связанную и долгу речь, то он начинает запинаться. Кожевникова рассказала, что вместе с 4-летним сыном Иваном посетила уже не одного доктора. Мнения медиков расходятся до противоположных методов лечения. Одни из них уверяют, что ничего делать не надо, а другие назначают таблетки.Сама Мария полагает, что это происходит из-за того, что ребенок усваивает большой поток информации, а речевой аппарат не успевает в развитии. Она задается вопросом, нужно ли вообще лечение.Поклонники Кожевниковой отметили, что сталкивались с такими проблемами, но никогда не считали, что подобные вещи требуют вмешательства врачей. Они поддерживают актрису и уверены, что все пройдет со временем.