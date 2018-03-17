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| | Мария Кожевникова обеспокоена расстройством речи у сына

Мария Кожевникова обеспокоена расстройством речи у сына

Сегодня, 13:37
Актриса Мария Кожевникова опубликовала видео с сыном. Девушка обеспокоена тем, что ребенок запинается во время речи.

Мария Кожевникова обеспокоена расстройством речи у сына

 

Мария уверена, что она не первая, кто столкнулся с такой проблемой. Актриса опубликовала видеозапись, на которой её сын кушает. Вначале видеозаписи не понятно, почему Кожевникова затронула тему о нарушении речи. Но когда ребенок старается произнести более связанную и долгу речь, то он начинает запинаться. Кожевникова рассказала, что вместе с 4-летним сыном Иваном посетила уже не одного доктора. Мнения медиков расходятся до противоположных методов лечения. Одни из них уверяют, что ничего делать не надо, а другие назначают таблетки.

Сама Мария полагает, что это происходит из-за того, что ребенок усваивает большой поток информации, а речевой аппарат не успевает в развитии. Она задается вопросом, нужно ли вообще лечение.

Поклонники Кожевниковой отметили, что сталкивались с такими проблемами, но никогда не считали, что подобные вещи требуют вмешательства врачей. Они поддерживают актрису и уверены, что все пройдет со временем.
Павел Селивёрстов
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