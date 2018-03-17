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| | Ольга Серябкина в сексуальном купальнике рассказала о своих снах

Ольга Серябкина в сексуальном купальнике рассказала о своих снах

Сегодня, 12:46
Солистка популярного трио SEREBRO Ольга Серябкина поделилась тем, что ей приснилось этой ночью. Сделала она это так, чтобы уснуть было сложнее её фанатам.

Ольга Серябкина в сексуальном купальнике рассказала о своих снах

 

Ольга Серябкина поделилась новыми фотографиями и тайнами со своими подписчиками в Instagram. Девушка рассказала, что этой ночью ей снилось не яркое будущее и не кошмары, возбуждённые проблемами и переутомлением. «Грустной» девушке, как Ольгу иногда называют, приснилось тёплое, солнечное лето. Это большая редкость в такие морозы. Тем не менее фанаты даже смогли почувствовать лучи летнего солнца, посмотрев на не менее горячую Серябкину.

Притом Ольгу продолжают критиковать за нескромные фотографии. В последнее время просьб одеться стало несколько меньше, а вот обидных ругательств – больше. «Давай уже без одежды?», «Твоей маме не стыдно?» - интересуются поклонники. Другие же подписчики поблагодарили певицу за их будущие сны. Напомним, недавно Ольга рассказала фанатам, когда у неё «по расписанию» стоит влюблённость.
Елизавета Трюфель
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