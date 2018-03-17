Алёна Шишкова обратилась к поклонникам за помощью с проблемой в весе

В своём микроблоге бывшая девушка Тимати готова выслушать советы поклонников, как ей набрать вес.

Дарья Дмитриева

Экс-подруга Тимати, с ростом 172 сантиметра, весит 52 килограмма. Она начала переживать за состояние своего здоровья, поэтому обратилась к подписчикам за помощью – подсказать ей, как набрать вес.Тюменская модель Алёна Шишкова, назвав себя кузнечиком, говорит о том, что любит полезную еду, много не ест, питается правильно. Но как только пропустит хотя бы один приём пищи, тут же видит снижение в весе.Некоторые лжепоклонники глумятся с модели и считают этот её пост очередным пиар-ходом, которым она якобы показывает, на сколько она «крутая», питаясь фруктами и овощами, что сейчас очень модно. Другие советуют спросить совет у нынешней возлюбленной рэпера Тимати.