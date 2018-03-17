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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | Алёна Шишкова обратилась к поклонникам за помощью с проблемой в весе

Алёна Шишкова обратилась к поклонникам за помощью с проблемой в весе

Сегодня, 12:12
В своём микроблоге бывшая девушка Тимати готова выслушать советы поклонников, как ей набрать вес.

Алёна Шишкова обратилась к поклонникам за помощью с проблемой в весе

 

Экс-подруга Тимати, с ростом 172 сантиметра, весит 52 килограмма. Она начала переживать за состояние своего здоровья, поэтому обратилась к подписчикам за помощью – подсказать ей, как набрать вес.

Тюменская модель Алёна Шишкова, назвав себя кузнечиком, говорит о том, что любит полезную еду, много не ест, питается правильно. Но как только пропустит хотя бы один приём пищи, тут же видит снижение в весе.

Некоторые лжепоклонники глумятся с модели и считают этот её пост очередным пиар-ходом, которым она якобы показывает, на сколько она «крутая», питаясь фруктами и овощами, что сейчас очень модно. Другие советуют спросить совет у нынешней возлюбленной рэпера Тимати.
Дарья Дмитриева
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