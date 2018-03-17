Юлию Ковальчук оправдалась за участие в телешоу «Дом-2»

Популярную исполнительницу Юлию Ковальчук некоторые поклонники осуждают за участие в телешоу «Дом-2». Недавно Юлия появилась на скандальном проекте со своей новой композицией «Тебе».

Многие раскритиковали артистку и решили, что ее целью стал пиар. Юлия рассказала, почему решила презентовать песню на ТНТ. По словам певицы, она выступила на реалити-шоу не потому, что смотрит «Дом-2» и является поклонницей проекта. По утверждению Юлии, для нее это был еще один повод исполнить композицию, которую она написала для любимого.Преданные поклонники положительно отнеслись к выступлению на шоу Юлии Ковальчук. По словам Юлии, она рада, что большинство ее фанатов – воспитанные люди, которым интересна ее творческая жизнь.Певица Юлия Ковальчук не распространяет информацию в соцсетях о своей личной жизни. Супруга музыканта Алексея Чумакова в 2017 году родила дочь и старается больше внимания уделять семье.