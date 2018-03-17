«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

Сюжеты :

Ольга Серябкина в сексуальном купальнике рассказала о своих снах Улучшенные БМП-1 смогут ликвидировать воздушные цели Ученые доказали, что все люди гомосексуальны «Лучше Волочковой»: Белла Потёмкина станцевала балет под Киркорова В 2017 году хакеры-вымогатели атаковали около 1 млн россиян Погоню за пьяной автомобилисткой в Воронеже сняли на видео Плющенко и Рудковская активно делятся подробностями отдыха на Мальдивах В Сети запустили «убийцу» Instagram Жителей Ростова испугал «ядерный грибок» в закатном небе «Неприятно»: Поклонники обиделись на Садальского за «рассуждения» о женской красоте В Китае камеры зафиксировали на платформе в метро поезд-призрак NASA: Астероид может уничтожить всю жизнь на Земле в 2135 году
| | Юлию Ковальчук оправдалась за участие в телешоу «Дом-2»

Юлию Ковальчук оправдалась за участие в телешоу «Дом-2»

Сегодня, 12:05
Популярную исполнительницу Юлию Ковальчук некоторые поклонники осуждают за участие в телешоу «Дом-2». Недавно Юлия появилась на скандальном проекте со своей новой композицией «Тебе».

Юлию Ковальчук оправдалась за участие в телешоу «Дом-2»

 

Многие раскритиковали артистку и решили, что ее целью стал пиар. Юлия рассказала, почему решила презентовать песню на ТНТ. По словам певицы, она выступила на реалити-шоу не потому, что смотрит «Дом-2» и является поклонницей проекта. По утверждению Юлии, для нее это был еще один повод исполнить композицию, которую она написала для любимого.

Преданные поклонники положительно отнеслись к выступлению на шоу Юлии Ковальчук. По словам Юлии, она рада, что большинство ее фанатов – воспитанные люди, которым интересна ее творческая жизнь.

Певица Юлия Ковальчук не распространяет информацию в соцсетях о своей личной жизни. Супруга музыканта Алексея Чумакова в 2017 году родила дочь и старается больше внимания уделять семье.
Новости по теме
Юлии Ковальчук лучше быть толстой, считают поклонники
Юлии Ковальчук лучше быть толстой, считают поклонники

Актриса, телеведущая и бывшая участника поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук выложила в сеть новое фото. Фанаты посмотрели на него и решили, что быть толстой

Юлию Ковальчук раскритиковали за выступление на «Доме-2»
Юлию Ковальчук раскритиковали за выступление на «Доме-2»

Певица Юлия Ковальчук появилась в скандальном ток-шоу «Дом-2». Там она исполнила свою композицию «Укрощение», за что и получили негодующие отзывы от

Фанаты раскритиковали Юлию Ковальчук за публикацию фото с Евой Польной
Фанаты раскритиковали Юлию Ковальчук за публикацию фото с Евой Польной

Подписчики певицы Юлии Ковальчук подвергли ее критике за публикацию совместной фотографии с Евой Польной, которую ту, по мнению пользователей, Юлия показала в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости