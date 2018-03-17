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| | «Лучше Волочковой»: Белла Потёмкина станцевала балет под Киркорова

«Лучше Волочковой»: Белла Потёмкина станцевала балет под Киркорова

Сегодня, 11:55
Дизайнер Белла Потёмкина поразила поклонников своими навыками в балете. Станцевать она его решила под новый хит Филиппа Киркорова.

«Лучше Волочковой»: Белла Потёмкина станцевала балет под Киркорова

 

Белла Потёмкина следит за всеми модными трендами и не только в индустрии одежды. Так после завершения показа новой коллекции, представленной на Mercedes-Benz Fashion Week, модельер позволила фанатам заглянуть за кулисы. Девушка представила потенциальным клиентам «процесс» создания коллекции на этапе рождения идеи. Потёмкина хотела показать, что фиолетовые платья появились под песню «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова.

Но в отличие от других звёзд шоу-бизнеса, которые буквально поняли «синий» в названии и старались изобразить буйных пьяных, Белла произвела несколько движений из балета. А именно она продемонстрировала фуэте. Немного неуклюже, ведь много времени прошло с момента её занятия танцами, но поклонники отметили, что они всё же лучше, чем у «престарелой Волочковой». Беллу Потёмкину также сравнили с Матильдой Кшесинской с её 32 фуэте, поскольку только их дизайнер и выполнила. Так она поддержала короля эстрады, который тоже присутствовал на её шоу на неделе моды.
Елизавета Трюфель
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