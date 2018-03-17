Виктория Дайнеко попала в ДТП

Певице Виктории Дайнеко угораздило попасть в аварию. Она осталась временно без средства передвижения в канун важных мероприятий.

Дарья Дмитриева

Доставив дочку в детский сад, певица Виктория Дайнеко отправилась на деловую встречу. Прибыв на место назначения, звезде нужно было развернуться, но, не успевший вовремя затормозить водитель другого легкового автомобиля, сделал её попытку невозможной. Он врезался в дверцу автомобиля певицы.Но, к счастью, никто не пострадал. Хотя женщина откровенно призналась, что была в шоке от случившегося. Это первое дорожно-транспортное происшествие с её участием за десять лет в роли водителя. На все важные мероприятия Викторию доставят всегда выручающие люди. А с виновником аварии Дайнеко удалось подружиться.