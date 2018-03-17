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| | Наталья Штурм оголила грудь в рекламе нижнего белья

Наталья Штурм оголила грудь в рекламе нижнего белья

Сегодня, 11:37
Известная российская певица Наталья Штурм продолжает шокировать своих многочисленных поклонников, демонстрируя своё оголённое тело. Фанаты 51-летней писательницы были удивлены, увидев пикантные формы обнажённой Штурм, оголившей грудь.

Наталья Штурм оголила грудь в рекламе нижнего белья

 

Для рекламы нижнего белья известного бренда Наталья Штурм согласилась обнажить свою грудь, облачив её в полупрозрачный бюстгальтер. В своём официальном Instagram-аккаунте Штурм объявила аукцион, в нем продемонстрировала лоты, которыми являлось различное нижнее бельё певицы, которое она демонстрировала на своём подтянутом теле. Все желающие приобрести те или иные предметы личного гардероба певицы, могли обратиться к ней напрямую и предложить достойную цену пикантным лотам.

Наталья Штурм оголила грудь в рекламе нижнего белья

 

Среди вещей, представленных на аукционе Натальи Штурм, присутствовал также и полупрозрачный бюстгальтер, едва прикрывающий грудь певицы весьма внушительных размеров. Заметим, многие поклонники отвернулись от Штурм, посчитав её поведение неуместным для 51-летней женщины.
Александр Вест
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