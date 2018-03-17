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| | Плющенко и Рудковская активно делятся подробностями отдыха на Мальдивах

Плющенко и Рудковская активно делятся подробностями отдыха на Мальдивах

Сегодня, 11:42
Евгений Плющенко и Яна Рудковская активно размещают фотографии со своего отдыха. Семейная пара сейчас прибывает на Мальдивах и делится этим с поклонниками в социальных сетях.

Плющенко и Рудковская активно делятся подробностями отдыха на Мальдивах

 

Множество фотографий с лазурных берегов Индийского океана появляется на страницах известного продюсера Рудковской, её мужа Евгения и сына Александра. Звезды рассказывают о том, как проходит их отдых, который сопровождается множеством красочных снимков. Они рассказали о погружении под воду на подводной лодке и их плавании вокруг острова. Хотя ранее известный фигурист писал, что первые дни на островах у него прошли пассивно, без активного отдыха. Но уже после он поделился видео со своими танцами на пляже под песню Филиппа Киркорова.

Поклонники звезд с восторгом встречают публикации, отмечая красоту фотографий и прелести отдыха на море. Они отмечают, что семейная пара сделала правильный выбор, взяв на отдых обоих сыновей Евгения.
Павел Селивёрстов
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