Плющенко и Рудковская активно делятся подробностями отдыха на Мальдивах

Евгений Плющенко и Яна Рудковская активно размещают фотографии со своего отдыха. Семейная пара сейчас прибывает на Мальдивах и делится этим с поклонниками в социальных сетях.

Павел Селивёрстов

Множество фотографий с лазурных берегов Индийского океана появляется на страницах известного продюсера Рудковской, её мужа Евгения и сына Александра. Звезды рассказывают о том, как проходит их отдых, который сопровождается множеством красочных снимков. Они рассказали о погружении под воду на подводной лодке и их плавании вокруг острова. Хотя ранее известный фигурист писал, что первые дни на островах у него прошли пассивно, без активного отдыха. Но уже после он поделился видео со своими танцами на пляже под песню Филиппа Киркорова.Поклонники звезд с восторгом встречают публикации, отмечая красоту фотографий и прелести отдыха на море. Они отмечают, что семейная пара сделала правильный выбор, взяв на отдых обоих сыновей Евгения.