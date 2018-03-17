Прохор Шаляпин порадовал Анну Калашникову незабываемым подарком

Известный российский певец Прохор Шаляпин сумел вызвать восторг у Анны Калашниковой, подарив её сыну незабываемый подарок в виде его определения в футбольную секцию, где он сможет развить свой природный талант.

Ранее Прохор Шаляпин собирался жениться на беременной Анне Калашниковой, однако, узнав, что он не является отцом ожидаемого малыша, он отменил церемонию бракосочетания. Всё же звёздной паре удалось уладить все свои разногласия, помирившись и став близкими друзьями. Накануне сын Анны Даня праздновал свой день рождения, на котором сам Шаляпин не присутствовал, поздравив малыша на следующий день. По заверению Прохора, в выборе подарка ему пришлось посоветоваться с Инной Жирковой, которая приходится мальчику крёстной.

Александр Вест

Совместно с Инной Прохор Шаляпин устроил Даню в футбольную секцию, где он сможет развивать свои навыки и мастерство, которое, по словам певца, присутствует у сына Калашниковой с самого детства.