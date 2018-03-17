«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

Сюжеты :

Жителей Ростова испугал «ядерный грибок» в закатном небе «Неприятно»: Поклонники обиделись на Садальского за «рассуждения» о женской красоте В Китае камеры зафиксировали на платформе в метро поезд-призрак NASA: Астероид может уничтожить всю жизнь на Земле в 2135 году Без комплексов: Голая Эмили Ратаковски "зажевала" попой трусы Самбурская и Рудова прятались от фанатов в кинотеатре Садальский засыпал Федункив комплиментами после шоу Малахова Facebook закрывает компанию, которая работала с Трампом и «Сбербанком» Приложение Mug Life произвело настоящий фурор в Сети Как порнозвезда: "Русскую Кардашьян" унизили из-за голой груди Сексологи: Велосипедистки намного чаще хотят заниматься сексом «Отправляла девушек на эскорт»: Шокирующая правда о Марии Мельниковой от экс-бойфренда
| | Снимок Бузовой попал в список ТОП самых интересных фото недели

Снимок Бузовой попал в список ТОП самых интересных фото недели

Сегодня, 11:14
Популярная ведущая и певица Ольга Бузова снова оказалась в центре внимания, поскольку один из ее последних снимков оказался в списке ТОП самых интересных фото недели. Известный интернет-портал высоко оценил ее фотографию наряду с креативными изображениями Настасьи Самбурской, Влада Лисовеца, Веры Брежневой и Егора Крида.

Снимок Бузовой попал в список ТОП самых интересных фото недели

 

На фотографии, которая вызвала интерес у многих пользователей Ольга Бузова, практически полностью обнаженная, стоит спиной к объективу, демонстрируя идеальную фигуру с тонкой талией и узкими плечами. Многие сочли выставленную на всеобщее обозрение «пятую точку» звезды ответом на предложение стать мэром Москвы, которое девушке сделали относительно недавно.

Снимок Бузовой попал в список ТОП самых интересных фото недели

 

Вера Брежнева также выложила в Instagram необычный снимок, на котором она с заинтересованным выражением лица стоит около манекена, его ехидные пользователи окрестили лучшей подругой и слушателем.


 

Актриса Настасья Самбурская показала на фото, как должна выглядеть на балу истинная золушка, управившись со всеми домашними делами.
Пойда Анна
Новости по теме
Ольга Бузова снова оголилась для фото в Instagram
Ольга Бузова снова оголилась для фото в Instagram

Популярная телеведущая, дизайнер, модель и певица Ольга Бузова решила порадовать своих поклонников очередным «голым» снимком. Некоторые пользователи Сети

Ольга Бузова удивила поклонников новым фото в нижнем белье
Ольга Бузова удивила поклонников новым фото в нижнем белье

Популярная телевизионная ведущая и начинающая певица Ольга Бузова удивила поклонников новым фото в нижнем белье. Артистка опубликовала снимок на своей странице

Снимок Настасьи Самбурской назвали самым «позорным» в Instagram
Снимок Настасьи Самбурской назвали самым «позорным» в Instagram

Популярная российская актриса и певица Настасья Самбурская в очередной раз спровоцировала скандал в Сети. На этот раз интернет-пользователи раскритиковали

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости