Снимок Бузовой попал в список ТОП самых интересных фото недели

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова снова оказалась в центре внимания, поскольку один из ее последних снимков оказался в списке ТОП самых интересных фото недели. Известный интернет-портал высоко оценил ее фотографию наряду с креативными изображениями Настасьи Самбурской, Влада Лисовеца, Веры Брежневой и Егора Крида.

На фотографии, которая вызвала интерес у многих пользователей Ольга Бузова, практически полностью обнаженная, стоит спиной к объективу, демонстрируя идеальную фигуру с тонкой талией и узкими плечами. Многие сочли выставленную на всеобщее обозрение «пятую точку» звезды ответом на предложение стать мэром Москвы, которое девушке сделали относительно недавно.

Вера Брежнева также выложила в Instagram необычный снимок, на котором она с заинтересованным выражением лица стоит около манекена, его ехидные пользователи окрестили лучшей подругой и слушателем.





Пойда Анна

Актриса Настасья Самбурская показала на фото, как должна выглядеть на балу истинная золушка, управившись со всеми домашними делами.