Александр Цекало внешне изменился и похорошел

Режиссер Александр Цекало удивил окружающих своими изменениями во внешности. Телеведущий появился на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

На светском мероприятии, посвященном кино, присутствовали многие знаменитости. Внимания общественности больше всего удостоился обаятельный Александр Цекало. Режиссер поразил гостей премии своим цветущим видом. 56-летний телеведущий заметно похудел и стал выглядеть намного моложе. Любопытные корреспонденты сразу же забросали Цекало вопросами по поводу изменений во внешности. Свой секрет быстрого похудения Александ Цекало не стал открывать.

Многие считают, что это заслуга жены телеведущего Виктории Галушки, которая тщательно следит за своей фигурой. Возможно, именно она намекнула мужу заняться собой.