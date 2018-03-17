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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | Александр Цекало внешне изменился и похорошел

Александр Цекало внешне изменился и похорошел

Сегодня, 11:11
Режиссер Александр Цекало удивил окружающих своими изменениями во внешности. Телеведущий появился на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 

Александр Цекало внешне изменился и похорошел

 

На светском мероприятии, посвященном кино, присутствовали многие знаменитости. Внимания общественности больше всего удостоился обаятельный Александр Цекало. Режиссер поразил гостей премии своим цветущим видом. 56-летний телеведущий заметно похудел и стал выглядеть намного моложе. Любопытные корреспонденты сразу же забросали Цекало вопросами по поводу изменений во внешности. Свой секрет быстрого похудения Александ Цекало не стал открывать.

 

Многие считают, что это заслуга жены телеведущего Виктории Галушки, которая тщательно следит за своей фигурой. Возможно, именно она намекнула мужу заняться собой.
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