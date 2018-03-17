«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | Пресняков присосался к фляжке и домогался известной ведущей

Пресняков присосался к фляжке и домогался известной ведущей

Сегодня, 11:07
В новом выпуске передачи «Ок на связи» приглашенным гостем стал прославленный отечественный эстрадный певец Владимир Пресняков, который своим непристойным поведением заставил отвернуться от него множество верных фанатов.

Пресняков присосался к фляжке и домогался известной ведущей

 

Во время съёмок шоу Пресняков проявлял признаки лёгкого алкогольного опьянения, не стесняясь своего состояния. Многие зрители были искренне удивлены, когда певец попросил добавки в виде коньяка, обосновав свою просьбу тем, что он себя замечательно чувствует и хочет лишь усилить данный эффект. Присосавшись к фляге с желанным коньяком, артист попросил помощницу, предоставившую ему данное лакомство, не уносить её. Под воздействием добавочной дозы алкоголя в своём организме Владимир Пресняков рассказал пошлую историю о своём мужском достоинстве.

Пресняков присосался к фляжке и домогался известной ведущей

 

Пресняков поведал, что его маленький сын донимал его расспросами о том, почему его «хозяйство» настолько больше, чем у него самого, постоянно требуя его продемонстрировать. Певец объяснил ребёнку, что со временем у него будет такое же, отказавшись показывать чаду причинное место.
Александр Вест
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