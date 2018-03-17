Пресняков присосался к фляжке и домогался известной ведущей

В новом выпуске передачи «Ок на связи» приглашенным гостем стал прославленный отечественный эстрадный певец Владимир Пресняков, который своим непристойным поведением заставил отвернуться от него множество верных фанатов.

Во время съёмок шоу Пресняков проявлял признаки лёгкого алкогольного опьянения, не стесняясь своего состояния. Многие зрители были искренне удивлены, когда певец попросил добавки в виде коньяка, обосновав свою просьбу тем, что он себя замечательно чувствует и хочет лишь усилить данный эффект. Присосавшись к фляге с желанным коньяком, артист попросил помощницу, предоставившую ему данное лакомство, не уносить её. Под воздействием добавочной дозы алкоголя в своём организме Владимир Пресняков рассказал пошлую историю о своём мужском достоинстве.

Александр Вест

Пресняков поведал, что его маленький сын донимал его расспросами о том, почему его «хозяйство» настолько больше, чем у него самого, постоянно требуя его продемонстрировать. Певец объяснил ребёнку, что со временем у него будет такое же, отказавшись показывать чаду причинное место.