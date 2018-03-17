Пресняков присосался к фляжке и домогался известной ведущей

Во время съёмок шоу Пресняков проявлял признаки лёгкого алкогольного опьянения, не стесняясь своего состояния. Многие зрители были искренне удивлены, когда певец попросил добавки в виде коньяка, обосновав свою просьбу тем, что он себя замечательно чувствует и хочет лишь усилить данный эффект. Присосавшись к фляге с желанным коньяком, артист попросил помощницу, предоставившую ему данное лакомство, не уносить её. Под воздействием добавочной дозы алкоголя в своём организме Владимир Пресняков рассказал пошлую историю о своём мужском достоинстве.
Пресняков поведал, что его маленький сын донимал его расспросами о том, почему его «хозяйство» настолько больше, чем у него самого, постоянно требуя его продемонстрировать. Певец объяснил ребёнку, что со временем у него будет такое же, отказавшись показывать чаду причинное место.