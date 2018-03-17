«Неприятно»: Поклонники обиделись на Садальского за «рассуждения» о женской красоте

Поклонники Станислава Садальского сильно обиделись на актёра после его поста в социальной сети. Они утверждают, что с таким отношением ему недолго потерять подписчиков.

Елизавета Трюфель

О красивых женщинах Садальский сказал так: «Порою женщины, чья красота совершенна, а достоинства редкостны, так трогают наше сердце, что мы довольствуемся правом смотреть на них и говорить с ними. У каждого своё понятие о женской привлекательности». Высказывание хоть и несколько противоречиво, но спорить с мужчиной с опытом решились не все. Поклонники даже не с первого раза поняли, о чём пишет актёр.Скандальность ситуация чуть не обрела из-за визуального сопровождения записи. Станислав Садальский прикрепил к посту ролик, который был откопан в недрах Интернета образца 2007 года. На видео перед зрителем сначала предстаёт картина шикарной дамы с букетом белых роз. В следующую секунду дама превращается в уродливого монстра, сопровождая перемены в облике леденящими кровь криками. Такие видео были некогда популярны в Сети, но поклонники всё равно обиделись на актёра. Кто-то даже сообщил, что плохо себя чувствует после просмотра, жалуясь на проблемы с сердцем.