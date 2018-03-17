«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

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«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | «Неприятно»: Поклонники обиделись на Садальского за «рассуждения» о женской красоте

«Неприятно»: Поклонники обиделись на Садальского за «рассуждения» о женской красоте

Сегодня, 10:52
Поклонники Станислава Садальского сильно обиделись на актёра после его поста в социальной сети. Они утверждают, что с таким отношением ему недолго потерять подписчиков.

«Неприятно»: Поклонники обиделись на Садальского за «рассуждения» о женской красоте

 

О красивых женщинах Садальский сказал так: «Порою женщины, чья красота совершенна, а достоинства редкостны, так трогают наше сердце, что мы довольствуемся правом смотреть на них и говорить с ними. У каждого своё понятие о женской привлекательности». Высказывание хоть и несколько противоречиво, но спорить с мужчиной с опытом решились не все. Поклонники даже не с первого раза поняли, о чём пишет актёр.

Скандальность ситуация чуть не обрела из-за визуального сопровождения записи. Станислав Садальский прикрепил к посту ролик, который был откопан в недрах Интернета образца 2007 года. На видео перед зрителем сначала предстаёт картина шикарной дамы с букетом белых роз. В следующую секунду дама превращается в уродливого монстра, сопровождая перемены в облике леденящими кровь криками. Такие видео были некогда популярны в Сети, но поклонники всё равно обиделись на актёра. Кто-то даже сообщил, что плохо себя чувствует после просмотра, жалуясь на проблемы с сердцем.
Елизавета Трюфель
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