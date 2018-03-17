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| | Окончательный разрыв: Илон Маск и Эмбер Херд игнорируют друг друга

Окончательный разрыв: Илон Маск и Эмбер Херд игнорируют друг друга

Сегодня, 10:43
Роман миллиардера Илона Маска и актрисы Эмбер Херд начался в 2017 году. Пара не один раз расходилась. Теперь их отношения закончились окончательно: на одной из вечеринок было замечено, что бывшие любовники игнорировали друг друга.

Окончательный разрыв: Илон Маск и Эмбер Херд игнорируют друг друга

 

46-летний бизнесмен давно был влюблен в актрису, но та была замужем. Уже через месяц после развода с Джонни Деппом 31-летняя Эмбер завела новые отношения. Летом прошлого года миллиардер Илон Маск и Эмбер Херд уже расставалась. Потом их снова видели вместе. Пара даже хотела пожениться.

Этот раз их расставание стало окончательным: на вечеринке они были замечены с новыми спутниками. Бывшие влюбленные делали вид, будто не знают друг друга. Маск пришел с дамой, о которой ничего неизвестно. А спутницей Эмбер стал подруга Тиллет Райт. Херд не скрывает своей бисексуальной ориентации.

Илон Маск признает, что любил актрису и очень болезненно переживал разрыв отношений. Известно, что Херд закрутила новый роман. Ее следующим избранником стал актер Шон Пенн.
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