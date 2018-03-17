«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | Экс-участница телепроекта «Дом-2» Варвара Третьякова станет матерью

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Варвара Третьякова станет матерью

Сегодня, 10:51
Варвара Третьякова, бывшая участница телестройки "Дом-2", сообщила на своей страничке в социальной сети, что он готовится стать матерью. Девушка разместила соответствующую фотографию, которая подтверждает ее намерения.

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Варвара Третьякова станет матерью

 

Варвара сообщила поклонникам, что у нее уже приличный срок беременности - 28 недель и рассказала о своем заботливом супруге Егоре, который окружил ее «тотальной заботой». Варвара Третьякова и Егор Калинин недавно поженились. После гражданского обряда в районном ЗАГСе, семейная пара отправилась в ресторан, где в кругу самых близких родственников и друзей они отметили радостное событие. Фотографа молодожены с собой решили не брать, потому застолье осталось для поклонников «за кадром».

Варвара Третьякова сообщила своим почитателям, что поменяла паспорт, так как она взяла фамилию супруга и теперь она Калинина. Все комментаторы в один голос желают девушке здорового ребенка и благополучных родов.
Сергей Денисов
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