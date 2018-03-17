Экс-участница телепроекта «Дом-2» Варвара Третьякова станет матерью

Варвара Третьякова, бывшая участница телестройки "Дом-2", сообщила на своей страничке в социальной сети, что он готовится стать матерью. Девушка разместила соответствующую фотографию, которая подтверждает ее намерения.

Сергей Денисов

Варвара сообщила поклонникам, что у нее уже приличный срок беременности - 28 недель и рассказала о своем заботливом супруге Егоре, который окружил ее «тотальной заботой». Варвара Третьякова и Егор Калинин недавно поженились. После гражданского обряда в районном ЗАГСе, семейная пара отправилась в ресторан, где в кругу самых близких родственников и друзей они отметили радостное событие. Фотографа молодожены с собой решили не брать, потому застолье осталось для поклонников «за кадром».Варвара Третьякова сообщила своим почитателям, что поменяла паспорт, так как она взяла фамилию супруга и теперь она Калинина. Все комментаторы в один голос желают девушке здорового ребенка и благополучных родов.