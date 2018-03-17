Басте достанется от мамы за Яну Пак их Хабаровска

К шестилетней исполнительнице Яне Пак из Хабаровска никто из судей песенного конкурса «вслепую» «Голос. Дети» не повернул кресла. Баста уверен, что мама его за это сильно отругает.

Юная хабаровчанка Яна исполнила для судей конкурса песню «Делу время». Весь зал был обворожён девочкой и её пением. Но жюри конкурса не повернули кресла, о чём потом сильно пожалели.Пелагея вслух выразила своё сожаление. Меладзе, по всей видимости смирился. А вот Баста теперь опасается, что за такую халатность к песне Ильи Резника и Раймонда Паулса, которую исполняла Алла Пугачёва, мама сильно его отругает.

Дарья Дмитриева

Девочка действительно очень талантлива, как и многие другие конкурсанты, но отбор очень жесток.