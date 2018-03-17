Басте достанется от мамы за Яну Пак их Хабаровска

Юная хабаровчанка Яна исполнила для судей конкурса песню «Делу время». Весь зал был обворожён девочкой и её пением. Но жюри конкурса не повернули кресла, о чём потом сильно пожалели.
Пелагея вслух выразила своё сожаление. Меладзе, по всей видимости смирился. А вот Баста теперь опасается, что за такую халатность к песне Ильи Резника и Раймонда Паулса, которую исполняла Алла Пугачёва, мама сильно его отругает.
Девочка действительно очень талантлива, как и многие другие конкурсанты, но отбор очень жесток.