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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | Басте достанется от мамы за Яну Пак их Хабаровска

Басте достанется от мамы за Яну Пак их Хабаровска

Сегодня, 10:25
К шестилетней исполнительнице Яне Пак из Хабаровска никто из судей песенного конкурса «вслепую» «Голос. Дети» не повернул кресла. Баста уверен, что мама его за это сильно отругает.

Басте достанется от мамы за Яну Пак их Хабаровска

 

Юная хабаровчанка Яна исполнила для судей конкурса песню «Делу время». Весь зал был обворожён девочкой и её пением. Но жюри конкурса не повернули кресла, о чём потом сильно пожалели.

Пелагея вслух выразила своё сожаление. Меладзе, по всей видимости смирился. А вот Баста теперь опасается, что за такую халатность к песне Ильи Резника и Раймонда Паулса, которую исполняла Алла Пугачёва, мама сильно его отругает.

Басте достанется от мамы за Яну Пак их Хабаровска

 

Девочка действительно очень талантлива, как и многие другие конкурсанты, но отбор очень жесток. 
Дарья Дмитриева
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