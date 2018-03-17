Без комплексов: Голая Эмили Ратаковски "зажевала" попой трусы

Модель из США Эмили Ратаковски регулярно обнажается на камеру и делится откровенными снимками с фолловерами. Знаменитость не стесняется представать перед общественностью и в комичном образе - с "зажеванными" голой попой трусами.

Актриса и модель Эмили Ратаковски недавно вышла замуж. Поклонники были обеспокоены этой новостью, ведь публикация откровенных, интимных и пикантных фото могла быть прекращена. Но Ратаковски осталась верна себе и продолжает размещать в микроблоге "обнаженные" фотографии. Одной из последних стал весьма смешной снимок - на нем модель полностью разделась, оставив на себе лишь бикини, которые и то, "зажевала" попа теледивы.

На фото в зеркале отразился пышный бюст Ратаковски, модель даже не пыталась существенно прикрыть голую грудь, предоставив фолловерам возможность лицезреть стройную фигуру. Плоский живот также "засветился" на снимке, хоть и начинали ходить слухи о беременности актрисы.