Иван Ургант накормил актера из Екатеринбурга холодцом с шоколадом

Телеведущий Иван Ургант заставил актера из Екатеринбурга Евгения Кулика съесть «фирменное» блюдо: холодец с шоколадом и выпить масло из шпротных консервов.

Сергей Денисов

Шоумен пригласил Евгения Кулика на свою передачу, как режиссера новой семейной комедии «Я худею». Он приехал в Останкино вместе с исполнительницей главной роли актрисой Александрой Бортич.Сценарный сюжет новой киноленты мелодраматичный. В центре перипетии любовная история двух молодых людей, которая переживает свою драматургию. Сначала всё идет хорошо, но в какое-то время у девушки просыпается аппетит и она начинает толстеть и увеличиваться в объемах, «как на дрожжах». Молодому ухажеру это все не нравится. Он засматривается на стройных барышень, которые «стаями бродят» по городу, и бросает свою возлюбленную.Иван Ургант, просмотревший накануне фильм, решил устроить актерам традиционный экзамен в виде конкурса. Нужно было угадать «на глазок» вес человека. Кто называл цифру более далекую от истинного веса, тот и проигрывал. В наказание проигравший должен был отведать блюдо от ведущего.Екатеринбургские артисты проиграли. Евгений кулик был вынужден съесть порцию холодца с шоколадом и запить все маслом от шпрот, а Александре Ботич достались чипсы с куском масла.