Наталья Ветлицка набросилась на Армена Джигарханяна за «не мужской» поступок

Певица Наталья Ветлицкая также решила высказаться по поводу скандальных отношений Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Исполнительница заявила, что Армен Джигарханян поступил не по-мужски, выставив свои семейные проблемы на всеобщее обозрение.

Уже несколько месяцев общественность обсуждает подробности отношений и развода актера и его бывшей супруги, которые стали врагами. После программы Киры Прошутинской «Жена. История любви», где участвовала экс-жена Джигарханяна, Наталья Ветлицкая искренне посочувствовала Виталине. На своей странице в Facebook певица написала, что считает пианистку богиней – нежной, великодушной. Алика Смехова присоединилась к Ветлицкой. Цымбалюк-Романовская поблагодарила защитниц за поддержку.Поведение Джигарханяна Наталья Ветлицкая раскритиковала. По ее словам, втягивать других в личные семейные проблемы – это не по-мужски. Певица добавила, что человек в таком возрасте должен сам решать свои проблемы.