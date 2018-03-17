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| | Наталья Ветлицка набросилась на Армена Джигарханяна за «не мужской» поступок

Наталья Ветлицка набросилась на Армена Джигарханяна за «не мужской» поступок

Сегодня, 09:42
Певица Наталья Ветлицкая также решила высказаться по поводу скандальных отношений Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Исполнительница заявила, что Армен Джигарханян поступил не по-мужски, выставив свои семейные проблемы на всеобщее обозрение.

Наталья Ветлицка набросилась на Армена Джигарханяна за «не мужской» поступок

 

Уже несколько месяцев общественность обсуждает подробности отношений и развода актера и его бывшей супруги, которые стали врагами. После программы Киры Прошутинской «Жена. История любви», где участвовала экс-жена Джигарханяна, Наталья Ветлицкая искренне посочувствовала Виталине. На своей странице в Facebook певица написала, что считает пианистку богиней – нежной, великодушной. Алика Смехова присоединилась к Ветлицкой. Цымбалюк-Романовская поблагодарила защитниц за поддержку.

Поведение Джигарханяна Наталья Ветлицкая раскритиковала. По ее словам, втягивать других в личные семейные проблемы – это не по-мужски. Певица добавила, что человек в таком возрасте должен сам решать свои проблемы.
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