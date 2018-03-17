Британский герцог ради WI-Fi реконструировал поместье за 33 млн фунтов

По указанию британского герцога Девоншира была инициирована реконструкция поместья, стоимость которого оценивается в 33 миллиона фунтов стерлингов. Причиной для столь глобальных изменений в усадьбе послужило отсутствие сети Wi-Fi.

Александр Вест

Реконструкция семейной усадьбы Чатсуорт-хаус стала наиболее долгой и дорогостоящей за последние 200 лет. Согласно распоряжению британского герцога Девоншира, реконструкции подлежало не только здание поместья, но и окружающих его сада и парка. Всего на данную процедуру герцогу пришлось потратить около 33 миллионов фунтов стерлингов. Данная колоссальная сумма финансовых средств была потрачена на оборудование семейной усадьбы и близлежащих территорий сетью Wi-Fi.Усадьба Чатсуорт-хаус пользуется популярностью у режиссёров, которые сняли в поместье такие знаменитые картины как: «Человек-волк», «Гордость и предубеждение», а также «Герцогиня».