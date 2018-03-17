Фанатов растрогали архивные снимки со свадьбы Киркорова и Пугачевой

В сети микроблогов Instagram были опубликованы раритетные фотографии, на которых запечатлён процесс бракосочетания Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. Фанаты были растроганы, увидев столь душещипательное событие.

Российская телеведущая и актриса Алла Довлатова в своём официальном Instagram-аккаунте опубликовала ряд фотографий, сделанных во время брачной церемонии Киркорова и Пугачевой. Многочисленные поклонники данных легендарных личностей отечественного шоу-бизнеса выразили свой восторг относительно увиденных фотографий. Довлатова отметила, что церемония бракосочетания короля и королевы отечественной эстрады произошла в далёком 1994 году 15 марта. Также телеведущая напомнила, что пожениться Алла Пугачева и Филипп Киркоров решили в Санкт-Петербурге, где и произошло свадебное торжество.

Александр Вест

Многие поклонники порадовались за супругов, которые прожили в браке целых 11 лет и даже после развода смогли поддерживать тёплые дружеские отношения.