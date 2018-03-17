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| | Анджелина Джоли рассказала, что была бунтаркой в молодости

Анджелина Джоли рассказала, что была бунтаркой в молодости

Сегодня, 09:09
Американская актриса, мать шестерых детей Анджелина Джоли во время интервью журналу InStyle рассказала о своей внешности в молодости.

Анджелина Джоли рассказала, что была бунтаркой в молодости

 

Джоли призналась, что в юности любила экспериментировать и была в некоторой степени сорванцом. Актриса покрывала макияжем все лицо. Анджелина даже была немного панком. Она осветляла волосы, красила в синий цвет, что тогда было так модно. Сегодня знаменитость использует косметику с умом. По мнению Джоли, главная красота находится у человека внутри. Ум и доброе сердце для актрисы важнее, чем внешняя красота.

42-летняя актриса призналась, что последнее время замечает все большую схожесть с мамой Маршелин Бертран, которая умерла в 2007 году. К этому факту Анджелина Джоли относится с любовью. Актриса уверяет, что не боится стареть, потому что это означает жизнь.

Своим детям актриса помогает понять, чего они хотят больше всего в жизни на самом деле. Джоли пытается заглянуть в их душу. Джоли воспитывает 6 детей - после развода с Брэдом Питтом они остались жить с актрисой.
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