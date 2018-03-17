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| | Садальский засыпал Федункив комплиментами после шоу Малахова

Садальский засыпал Федункив комплиментами после шоу Малахова

Сегодня, 08:33
Скандально известный актёр Станислав Садальский впервые за долгое время в своём блоге похвалил артиста вместо критики в его адрес. Удостоена такой похвалы стала Мария Федункив, ставшая популярной благодаря выступлениям на «Comedy Woman».

Садальский засыпал Федункив комплиментами после шоу Малахова

 

«До сегодняшнего дня и не подозревал, что есть такая... чудная актриса! С большим удовольствием смотрел сцены с ее участием! «Привет Андрей» жаль, что она еще не сыграла хорошей драматической роли. Но это дело времени. Потенциал у Марины огромный», - написал Садальский в своём блоге. Он также пожелал Федункив хорошего здоровья. Это произошло после съёмок выпуска «Привет, Андрей» в честь выхода юбилейного номера сериала «Ералаш» под редакцией Бориса Грачевского.

Садальский похвастался, что он является единственным артистом, который снялся в 9 выпусках «Ералаша», ведь в основном приглашают актёров на 1-2 выпуска. Поклонники были удивлены, что Садальский впервые за долгое время вместо критики использовал похвалу. Это насторожило некоторых. Они считают, что впереди лишь будет больше негатива в адрес артистов и политиков, потому что этот образ делает Садальского уникальным и известным.
Вещий Олег
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