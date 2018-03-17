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| | Как порнозвезда: "Русскую Кардашьян" унизили из-за голой груди

Как порнозвезда: "Русскую Кардашьян" унизили из-за голой груди

Сегодня, 08:17
Популярная модель Анастасия Квитко не боится откровенности и постоянно публикует полуобнаженные фото в своем профиле в Instagram. Но из-за последнего снимка знаменитость унизили поклонники, назвав порнозвездой.

Как порнозвезда: "Русскую Кардашьян" унизили из-за голой груди

 

Известная как "русская Кардашьян" Анастасия Квитко обладает сексуальными пышными формами, которые, как утверждает модель, даны ей от природы. Знаменитость всячески отрицает, что к ее фигуре каким-то образом причастен пластический хирург. Модель не стесняется своего тела и регулярно им хвастается на просторе микроблога, публикуя резко откровенные материалы. Теперь же на странице Квитко появилось фото, которое не понравилось поклонникам девушки. Причиной этого стал слишком маленький купальник, который не смог вместить грудь "русской Кардашьян".

Как порнозвезда: "Русскую Кардашьян" унизили из-за голой груди

 

На фото Квитко предстала в образе настоящей порнозвезды, о чем поспешили отметить фолловеры. Вываливающаяся огромная грудь, мини-бикини и складки на бедрах осудили фанаты, считая, что такой внешний вид только позорит их кумира.
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