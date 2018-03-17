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| | Самбурская и Рудова прятались от фанатов в кинотеатре

Самбурская и Рудова прятались от фанатов в кинотеатре

Сегодня, 08:36
Российские актрисы Самбурская и Рудова сходили на премьеру фильма «Я худею». Подписчики отметили одежду, которую выбрали звезды, отметив, что скорее всего они прятались от фанатов.

Самбурская и Рудова прятались от фанатов в кинотеатре

 

На странице Натальи Рудовой в Instagram появилась фотография с посещения кинотеатра. Актриса уточняет, что она, вместе с Настасьей Самбурской, решила посетить премьеру российской ленты. Поклонники отметили интересный выбор одежды звезд для такого выхода в кино. Внешность артисток прячут капюшоны, которые не дадут понять, кто сидит рядом. Лица Рудовой и Самбурской скрывают большие стильные очки. В таких нарядах даже поклонники не смогут угадать в девушках звезд.

Публикация Натальи рассказывает, что картина девушкам понравилась. Они полностью разделяют позицию главной героини, которая уверяет, что все изменения надо начинать с себя, а не после каких-то дат.

Поклонники актрис задались вопросом, от кого же на самом деле скрывались Рудова и Самбурская. Они предположи, что такая одежда позволила насладиться фильмом и не переживать о том, что будут приставать фанаты.
Павел Селивёрстов
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