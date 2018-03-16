В Подмосковье могут воздвигнуть памятник Ольге Бузовой

Скульптор из Подмосковья предлагает воздвигнуть памятник звезде шоу «Дом-2» и начинающей солистке Ольге Бузовой. Эта женщина обрела огромную популярность среди молодежи, ее секреты изучают в высших образовательных заведениях страны.

Домбровский Сергей

По мнению скульптора, Бузова заслужила того, чтобы в ее честь появился монумент в Московской области. На данный момент музыкальные критики и простые слушатели не понимают, почему композиции ведущей завоевывают первые места в хит-парадах. Сейчас Бузова оказывает огромное влияние на массовую культуру. К артистке проявляют интерес множество пользователей в Instagram. На видеохостинге YouTube клипы с ее участием просматривают миллионы юзеров.Скульптор намерен добиться того, чтобы Бузову увековечили в памятнике. Возведением монумента мужчина займется самостоятельно. Он готов общаться с представителями администрации, доказывать свою правоту и достичь цели. Бузова пока не комментирует данное предложение.