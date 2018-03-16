Ольга Бузова после скандала с женой Мота заговорила о предательствах

Популярная российская певица Ольга Бузова снова заговорила о предательстве. Причин для этого было множество в последнее время, но одной из ключевых могли стать слова экс-бойфренда Марии Мельниковой, которую накануне певица сравнила с девушкой из эскорт-услуг.

Вещий Олег

«Я не знаю от чего так случается, но чаще всего разочаровывают нас те, кто громче всех кричат в наши уши о любви, о дружбе. Кто надрывая связки кричит о вечности, дают клятвы. Чем громче вам кричат о подобном, тем с большим треском воткнут вам нож в спину», - написала Ольга Бузова в своём блоге. Она также акцентировала внимание на том, что неоднократно сталкивалась с предательством со стороны мужчин, слышала в дальнейшем обвинения в свой адрес. Весь репертуар Бузовой построен на страданиях и недоверии к представителям мужского пола.Это заметили и поклонники. В комментариях к очередной записи о предательствf[ они в основном стали просить Бузову не падать духом и набраться сил. Некоторые отметили, что скандал с женой Мота тоже отразился на эмоциональном состоянии девушки. «, - написала одна из подписчиц. Запись с просьбой о сострадании всего за пару минут собрала свыше 10 тысяч «лайков».