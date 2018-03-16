Дом и усадьбу родителей Жанны Фриске продадут на аукционе

Иск «Русфонда» был удовлетворен Истринским городским судом Московской области. Согласно решению инстанции, дом и усадьбу, которые принадлежат родителям покойной певицы Жанны Фриске, продадут с молотка.

Дарья Светозарова

Обозначенное имущество четы Копыловых находится в деревне Крюково. Сообщается, что отец певицы собирался пустить в дом гастарбайтеров из Таджикистана, чтобы не пускать туда жить Дмитрия Шепелева и маленького Платона, однако вердикт суда помешал этому свершиться. Теперь деньги за него пойдут в счет удовлетворения исковых требований «Русфонда». Владимир копылов не явился на оглашение вердикта, поэтому подпись под согласием о выставлении недвижимости на торги поставил гражданский муж покойной артистки Дмитрий Шепелев, как представитель интересов ее сына Платона.С продажей имущества могут возникнуть проблемы, так как на торги выставят лишь часть особняка. Поэтому желающих его приобрести будет немного. Вероятнее всего, недвижимость попытается выкупить сам Дмитррий Шепелев, однако удачному исходу сделки попытается воспрепятствовать отец Жанны. Их натянутые отношения уже давно стали притчей во языцех.