«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

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«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | «Отправляла девушек на эскорт»: Шокирующая правда о Марии Мельниковой от экс-бойфренда

«Отправляла девушек на эскорт»: Шокирующая правда о Марии Мельниковой от экс-бойфренда

Сегодня, 20:01
Бывший парень Марии Мельниковой Алан Камилов рассказал шокирующие подробности о девушке. По его словам, он бы этого не сделал, если бы экс-участница «Дома-2» не очерняла других в Сети.

«Отправляла девушек на эскорт»: Шокирующая правда о Марии Мельниковой от экс-бойфренда

 

Алан Камилов заявил, что Мельникова живёт во лжи. «Когда Маша начинала отношения с Мотом, она параллельно зажигала с половиной Киева. Когда она встречалась со мной, она отправляла девушек на экскорт», - сообщил экс-бойфренд знаменитости. По его словам, Мельникова уговаривала их, заявляя, что никто об этом не узнает, как сообщает VladTime.

Камилов отметил, что девушка постоянно ему врала. Рассказывала, что ездила к родственникам, однако никаких доказательств этого не предоставляла. «Вся её история о прошлой жизни – фикция и ложь, и это только одна сотая её тёмной жизни», - подытожил экс-бойфренд Мельниковой.

Ирина Летинская
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