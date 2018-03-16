«Отправляла девушек на эскорт»: Шокирующая правда о Марии Мельниковой от экс-бойфренда

«Отправляла девушек на эскорт»: Шокирующая правда о Марии Мельниковой от экс-бойфрендаСегодня, 20:01
Рэпер Мот со своей супругой Марией Мельниковой пережили ещё одно светлое событие: крещение сына Соломона, родившегося 22 января в Москве.
Звезда нашумевшего сериала «Менты» 19 января сочеталась браком в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. Избранником Анастасии Мельниковой стал некий 47-летний
У известных российских актеров Дарьи Мельниковой и Артура Смольнинова сегодня, 27 октября, в одной из московских клиник родился сын. Известно, что рост ребенка