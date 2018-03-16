«Отправляла девушек на эскорт»: Шокирующая правда о Марии Мельниковой от экс-бойфренда

Бывший парень Марии Мельниковой Алан Камилов рассказал шокирующие подробности о девушке. По его словам, он бы этого не сделал, если бы экс-участница «Дома-2» не очерняла других в Сети.

Алан Камилов заявил, что Мельникова живёт во лжи. «Когда Маша начинала отношения с Мотом, она параллельно зажигала с половиной Киева. Когда она встречалась со мной, она отправляла девушек на экскорт», - сообщил экс-бойфренд знаменитости. По его словам, Мельникова уговаривала их, заявляя, что никто об этом не узнает, как сообщает VladTime.

Камилов отметил, что девушка постоянно ему врала. Рассказывала, что ездила к родственникам, однако никаких доказательств этого не предоставляла. «Вся её история о прошлой жизни – фикция и ложь, и это только одна сотая её тёмной жизни», - подытожил экс-бойфренд Мельниковой.

Ирина Летинская