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| | Модель Кендалл Дженнер исследует свою вагину

Модель Кендалл Дженнер исследует свою вагину

Сегодня, 19:43
Рэпер Lil Dicky снял видео-клип на свой трек Freaky Friday, который описывает жизнь рэп-исполнителя. В съёмках участвовали такие знаменитости, как певец Крис Браун и модель Кендалл Дженнер.

Модель Кендалл Дженнер исследует свою вагину

 

В сюжете клипа, который уже опубликован на YouTube, рэпер поменялся местами с американским темнокожим певцом Брауном. Он очень рад таким переменам. При этом он поёт о прекрасной жизни рэпера, когда он обладатель «пениса мечты». Также David Andrew Burd, он же рэпер Lil Dicky, побывал в телах музыканта Эда Ширана и диджея Khaled.

Когда же душа рэп-исполнителя переселилась в тело 22-летней американской модели Кендалл Дженнер, которая также снялась в клипе, то вышло так, что она спела о желании исследовать свою вагину. Для модели это был первый опыт в музыкальном искусстве.
Дарья Дмитриева
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