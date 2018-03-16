Модель Кендалл Дженнер исследует свою вагину

Рэпер Lil Dicky снял видео-клип на свой трек Freaky Friday, который описывает жизнь рэп-исполнителя. В съёмках участвовали такие знаменитости, как певец Крис Браун и модель Кендалл Дженнер.

Дарья Дмитриева

В сюжете клипа, который уже опубликован на YouTube, рэпер поменялся местами с американским темнокожим певцом Брауном. Он очень рад таким переменам. При этом он поёт о прекрасной жизни рэпера, когда он обладатель «пениса мечты». Также David Andrew Burd, он же рэпер Lil Dicky, побывал в телах музыканта Эда Ширана и диджея Khaled.Когда же душа рэп-исполнителя переселилась в тело 22-летней американской модели Кендалл Дженнер, которая также снялась в клипе, то вышло так, что она спела о желании исследовать свою вагину. Для модели это был первый опыт в музыкальном искусстве.