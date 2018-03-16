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| | Рианна обрушила цены акций Snapchat из-за шутливой рекламы

Рианна обрушила цены акций Snapchat из-за шутливой рекламы

Сегодня, 19:36
Солистка Рианна жестоко отомстила организации Snapchat Inc, раскритиковав компанию и обвинив ее в высмеивании жертв домашнего насилия. После неприятных высказываний популярной личности в адрес фирмы, стоимость ее акций снизилась на 1 млрд долларов США.

Рианна обрушила цены акций Snapchat из-за шутливой рекламы

 

Руководители Snapchat Inc пожалели о своей шутке, поскольку она оказалась чересчур дорогой для высшего менеджмента. В одноименном приложении пользователям предлагается отшлепать Рианну. Певица не оценила тонкий юмор организации и на своей странице в Instagram опубликовала в адрес компании критику. Это стало причиной снижения цены акций фирмы. В 2009 году Рианна стала жертвой домашнего насилия. В салоне машины ее жестоко избил любовник рэп-исполнитель Крис Браун.

После совершения насилия, музыкант скрылся с места происшествия, но позже сдался в руки полиции, признавшись в содеянном. Дело об избиении Рианны передали в суд и Крис Браун получил пять лет условно. По мнению вокалистки, шутливой рекламой Snapchat оскорбляет всех жертв домашнего насилия. Солистку поддержали ее поклонники.
Домбровский Сергей
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