Американская порнозвезда будет судиться со службой доставки пиццы из-за предложения секса за деньги

Американская порнозвезда Кристина Цин пожаловалась на
известную в США службу доставки пиццы. По словам знаменитости, когда она 24 февраля
заказала продукцию сети Domino's Pizza, то позже пришло текстовое сообщение с
предложением секса за деньги.
Это произошло, когда порноактриса остановилась в отеле в
Милуоки. Проголодавшись, она решила перекусить пиццей. Спустя несколько часов
после доставки пришло сообщение с неизвестного номера. Мужчина написал, что его
зовут Крис, а также указал, что именно он приносил ей пиццу, после чего
предложил 200 долларов за интимный акт.
Кристина Цин тут же обратилась в Domino's Pizza, возмутившись
таким поступком и назвав его отвратительным. Представители Сети, проведя
расследование, заявили, что номер телефона, с которого поступило предложение,
не принадлежит никому из их сотрудников. Там предположили, что такое сообщение
мог написать кто-то из отеля, обманув Кристину Цин. Порнозвезда этот ответ не
приняла, считая, что служба доставки просто пытается оправдаться, как сообщает VladTime.
Ирина Летинская