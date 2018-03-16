Американская порнозвезда будет судиться со службой доставки пиццы из-за предложения секса за деньги

Американская порнозвезда Кристина Цин пожаловалась на известную в США службу доставки пиццы. По словам знаменитости, когда она 24 февраля заказала продукцию сети Domino's Pizza, то позже пришло текстовое сообщение с предложением секса за деньги.

Это произошло, когда порноактриса остановилась в отеле в Милуоки. Проголодавшись, она решила перекусить пиццей. Спустя несколько часов после доставки пришло сообщение с неизвестного номера. Мужчина написал, что его зовут Крис, а также указал, что именно он приносил ей пиццу, после чего предложил 200 долларов за интимный акт.

Кристина Цин тут же обратилась в Domino's Pizza, возмутившись таким поступком и назвав его отвратительным. Представители Сети, проведя расследование, заявили, что номер телефона, с которого поступило предложение, не принадлежит никому из их сотрудников. Там предположили, что такое сообщение мог написать кто-то из отеля, обманув Кристину Цин. Порнозвезда этот ответ не приняла, считая, что служба доставки просто пытается оправдаться, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская