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| | Голливудские звезды пристрастились к крайней плоти корейских младенцев

Голливудские звезды пристрастились к крайней плоти корейских младенцев

Сегодня, 19:02
Голливудские кинодивы Кейт Бланшетт и Сандра Баллок почти одновременно решили подвергнуть себя новой косметологической процедуре. Они согласились при помощи микроигл внедрять в кожу своего лица стволовые клетки из крайней плоти обрезанных корейских младенцев. Об этом своих читателей информировали в социальных сетях инсайдеры, слова которых были растиражированы местными СМИ.

Голливудские звезды пристрастились к крайней плоти корейских младенцев

 

В Нью-Йорке такая процедура омоложения кожи весьма быстро набирает популярность и практикуется только в одном косметологическом кабинете на Манхэттане. Все происходит безболезненно. Через микроиглы в кожу лица вводится раствор, содержащий в нужной концентрации стволовую клетчатку, затем пациент некоторое время проводит при определенной температуре в омолаживающей маске, потом идет в кассу и платит за всё 650 долларов и уходит домой. Такая операция повторяется трижды с интервалом в неделю. Через восемь месяцев курс можно повторять заново.

Никаких противопоказаний не предусмотрено медиками. Государственное Управление по контролю за продуктами и лекарствами не нашло в этой процедуре ничего такого, чтобы вредило или оказывало непосредственную угрозу здоровью клиента.
Сергей Денисов
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