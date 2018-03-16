Александр Петров сыграет легендарного футболиста Стрельцова

Известный актер Александр Петров сыграет главную роль в новом фильме киностудии Алексея Учителя «Рок». Режиссером киноленты под названием «Стрельцов» выступит Илья Учитель. Соответствующую информацию сообщил продюсер и режиссер Алексей Учитель.

Татьяна Преображенская

Известно, что работа над фильмом, посвященным памяти олимпийского чемпиона, начнется 1 июля этого года. Алексей Учитель заявил, что надеется на то, что кинокартина будет иметь успех среди зрителей. Он отметил, что родственники Стрельцова одобрили идею о съемке фильма.Исполнитель главной роли Александр Петров, известный по таким картинам как: «Притяжение», «Полицейский с Рублевки», «Фарца» и «Гоголь.Начало». Петров признался, что в детстве мечтал о футбольной карьере, и именно поэтому его так привлекла роль легенды российского футбола.Эдуард Стрельцов играл в составе московского футбольного клуба «Торпедо» с 1954 по 1970. Он стал олимпийским чемпионом в 1956 году.