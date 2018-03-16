«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

Сюжеты :

Американская порнозвезда будет судиться со службой доставки пиццы из-за предложения секса за деньги Ученые: снижение физической активности способствует развитию диабета Глава МВД Украины рассказал о запрете голосовать на выборах президента России Режиссер Крыжовников снимет «взрослую» версию «Приключений Электроника» Российские олигархи в Лондоне опасаются участи Скрипаля Астрономы обнаружили на Марсе лицо героя киносаги "Звёздные войны" Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи Федор Бондарчук назвал дату выхода фильма «Притяжение-2» Рианна накрасила мужчинам губы
| | Марьяна Ро и Даня Комков будут разбираться в суде из-за недоговорённостей по контракту

Марьяна Ро и Даня Комков будут разбираться в суде из-за недоговорённостей по контракту

Сегодня, 18:54
Известный видеоблогер Марьяна Ро решила перестать сотрудничать с продюсером Даней Комковым, потому что её не устраивает контракт. Уладить мирным путём ничего не получилось, потому стороны обратятся в суд, как сообщает VistaNews.

Марьяна Ро и Даня Комков будут разбираться в суде из-за недоговорённостей по контракту

 

Юристы Марьяны Ро попросили Даню Комкова показать копию контракта, поскольку их подопечная заявила об утрате оригинала. Однако продюсер заявил, что делать этого не будет, а также и речи не может быть о расторжении договора, согласно которому, он имеет права на всю интеллектуальную собственность от видеоблогера до 2019 года.

Марьяна Ро заявила, что подписание контракта происходило, когда она только приехала в Москву, и в условия девушка тогда не вчитывалась. Теперь видеоблогера перестало устраивать, в частности, то, что Комков без её согласия решает вопросы относительно рекламы, а также её певческой карьеры. Марьяна Ро также заявила, что от продюсера поступали угрозы. В ответ на это Комков заявил, что его бывшая подопечная просто капризничает и сильно «зазвезделась».

Ирина Летинская
Новости по теме
Марьяна Ро призналась, что теряет зрение
Марьяна Ро призналась, что теряет зрение

Популярный блогер Марьяна Ро призналась, что в последнее время у нее начались проблемы со зрением. В этом девушка винит свой род деятельности. Переживаниями

Детский блоггер Марьяна Ро рассказала, как
Детский блоггер Марьяна Ро рассказала, как "поела говна"

Детский блогер Марьяна Ро рассказала о своей новой помаде. По ее словам, такое чувство, будто она поела фекалий.

Видеоблоггер Марьяна Ро заинтриговала фанатов сексуальным фото
Видеоблоггер Марьяна Ро заинтриговала фанатов сексуальным фото

Популярный видеоблогер Марьяна Ро порадовала своих многочисленных поклонников, загрузив в Instagram весьма сексуальное фото. Похоже, знаменитость решила

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости