Марьяна Ро и Даня Комков будут разбираться в суде из-за недоговорённостей по контракту

Известный видеоблогер Марьяна Ро решила перестать сотрудничать с продюсером Даней Комковым, потому что её не устраивает контракт. Уладить мирным путём ничего не получилось, потому стороны обратятся в суд, как сообщает VistaNews.

Юристы Марьяны Ро попросили Даню Комкова показать копию контракта, поскольку их подопечная заявила об утрате оригинала. Однако продюсер заявил, что делать этого не будет, а также и речи не может быть о расторжении договора, согласно которому, он имеет права на всю интеллектуальную собственность от видеоблогера до 2019 года.

Марьяна Ро заявила, что подписание контракта происходило, когда она только приехала в Москву, и в условия девушка тогда не вчитывалась. Теперь видеоблогера перестало устраивать, в частности, то, что Комков без её согласия решает вопросы относительно рекламы, а также её певческой карьеры. Марьяна Ро также заявила, что от продюсера поступали угрозы. В ответ на это Комков заявил, что его бывшая подопечная просто капризничает и сильно «зазвезделась».

Ирина Летинская