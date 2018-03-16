Марьяна Ро и Даня Комков будут разбираться в суде из-за недоговорённостей по контракту

Марьяна Ро и Даня Комков будут разбираться в суде из-за недоговорённостей по контрактуСегодня, 18:54
Популярный блогер Марьяна Ро призналась, что в последнее время у нее начались проблемы со зрением. В этом девушка винит свой род деятельности. Переживаниями
Детский блогер Марьяна Ро рассказала о своей новой помаде. По ее словам, такое чувство, будто она поела фекалий.
Популярный видеоблогер Марьяна Ро порадовала своих многочисленных поклонников, загрузив в Instagram весьма сексуальное фото. Похоже, знаменитость решила