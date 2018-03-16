«Словно и не мать двоих детей»: Новый образ омолодил Ксению Бородину на 20 лет

Мнения
Мнение об агитации от скандального блогера.
От Редактора
Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.
Ксения Бородина опубликовала в своем микроблоге яркое селфи, но переборщила с ретушью фото. Поклонники телеведущей решили, что на снимке телеведущая выглядит
Ксения Бородина, по мнению ее поклонников, спрятала следы ринопластики, опубликовав новое фото в детской маске. Соответствующий снимок телеведущая выложила в
Телеведущая «Дом-2» Ксения Бородина поделилась в Instagram новым семейным фото. На снимке изображена сама Ксения, а также её супруг Курбан Омаров, с которым