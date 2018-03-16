«Словно и не мать двоих детей»: Новый образ омолодил Ксению Бородину на 20 лет

Популярная телеведущая Ксения Бородина выставила в Instagram снимок с церемонии открытия флагмана популярного бренда женских нарядов. Поклонники пришли в восхищение от нового образа знаменитости, посчитач, что она выглядит, как школьница, как сообщает VistaNews.

Ксения Бородина не так давно отметила 35-летие, однако, как считают фанаты, по новому фото этого и не скажешь. Телеведущая впечатлила поклонников очень яркой улыбкой, прекрасным нарядом, а также причёской, которая ей чрезвычайно шла.

«Глядя на это фото, не скажешь, что Ксения - мама двоих детей. Сама, как девчонка!» - прокомментировала одна поклонница. Прочие с ней согласились, попросив артистку и далее в таком стиле наряжаться. Фото очень быстро набрало более 50 тысяч «лайков».

Ирина Летинская