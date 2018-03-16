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| | Ведущие "Дома-2" заработали 120 миллионов рублей на фанатах

Ведущие "Дома-2" заработали 120 миллионов рублей на фанатах

Сегодня, 18:17
По данным «хит-парада» звезд шоу-бизнеса и видеоблогеров за вторую половину прошлого года, все первые позиции прочно «оккупировали» бывшие и настоящие ведущие «Дома-2». В совокупности Ксения Бородина, Ольга Бузова и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак получили порядка 120 миллионов рублей за ведение своих блогов.

Ведущие "Дома-2" заработали 120 миллионов рублей на фанатах

 

В частности, телеведущая и певица Ольга Бузова, которая задалась целью стать лидером по количеству подписчиков, не только перевыполнила свою задачу, но и неплохо на этом заработала - ее доход составил чуть менее 48 миллионов рублей. Другая ведущая популярной телестройки, Ксения Бородина, хоть и тоже достаточно целеустремленная дама, но она заявляет, что основное место для нее занимает семья и дети, получила от видеоблогов 42 миллиона рублей. Претендентка на президентский пост Ксения Собчак, довольно основательно отстала от своих бывших коллег с 28 миллионами рублей.

Буквально «наступает на пятки» Ксении IT-специалист Валентин Петухов - создатель UTube-канала о новинках IT-технологий и игрового сегмента «Wylsacom», его доход всего на 80000 рублей меньше. Автор нескольких скандальных книг и провокационного UTube «Дневник Хача» Амиран Сарадаров заинтересовал своими скандальными историями более миллиона подписчиков и, в итоге, получил 27,3 миллиона рублей. Основатель популярных проектов Rakamakafo и Ready Steady Go Николай Соболев заработал на своем видеоблоге 26 миллионов рублей.

Один из популярнейших видеоблогеров, главный редактор Sports.ru Юрий Дудь получил 17600000 рублей. Актриса и модель Саша Спилберг, на которую подписаны порядка 5,5 миллионов человек, лишь немного обогнала актрису Анну Хилькевич - у девушек 17450000 и 17400000 рублей соответственно. Коллега Анны по сериалу «Универ» Мария Кожевникова заработала 14,5 миллиона рублей соответственно. Таким образом, соревнование женской половины из популярного молодежного сериала и ведущих «Дома-2» за 2017 год прошло явно в пользу вторых.

Видеоблогерство уже давно стало отличным способом получения заработка. Причем, если для людей, достигших славы еще до того, как они завели собственный блог, это всего лишь дополнительный, хотя и немалый, доход, то для тех, кого к известности привело именно блогерство, этот заработок является весьма солидным.
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