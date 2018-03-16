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| | Ирина Хакамада рассказала, больно ли бить татуировки

Ирина Хакамада рассказала, больно ли бить татуировки

Сегодня, 17:24
Бизнес-тренер Ирина Хакамада славится, прежде всего, своим неподражаемым чувством стиля, неотъемлемой частью которого считаются ее татуировки. Накануне Ирина поделилась сведениями о том, больно ли их наносить.

Ирина Хакамада рассказала, больно ли бить татуировки

 

Некогда политик, а ныне преуспевающий бизнес-тренер и лайф-коуч Хакамада стала одной из главных героинь программы «А поговорить?». Беседуя с Марией Вискуновой и Ириной Шихман, она призналась, что сделала их около трех лет тому назад. Также она заявила, что делал татуировки ей художник, для которого основной заработок именно нательные рисунки. А на вопрос о том, больно ли ей было, Хакамада уверила ведущих, что нет, совершенно не больно.
 
«Все зависит от объема и порога чувствительности. Я азиат, у меня он очень высокий. Я сплю», - признается Хакамада.

Николай Офицеров
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