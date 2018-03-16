Ирина Хакамада рассказала, больно ли бить татуировки

Ирина Хакамада рассказала, больно ли бить татуировкиСегодня, 17:24
Политический деятель Ирина Хакамада поделилась информацией о своей личной жизни, в которой не всё гладко. Недоверие между супругами в период болезни дочери –
В эфире телепередачи «Пусть говорят» на Первом канале Ирина Хакамада призналась о том, как нелегко ей пришлось бороться со страшным диагнозом «особенной»
Общественный деятель Ирина Хакамада прошлась по красной дорожке на открытии 27 фестиваля «Кинотавр», в Сочи, в платье черного цвета без рукавов, которое