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| | Яна Рудковская поразила подписчиков длинными ногами и тонкой талией

Яна Рудковская поразила подписчиков длинными ногами и тонкой талией

Сегодня, 17:20
Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская поразила фолловеров своего Instagram новым фото. Поклонники не скупились в комплиментах по поводу длинных ног Рудковской и ее точенной талии.

Яна Рудковская поразила подписчиков длинными ногами и тонкой талией

 

43-летняя телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская продолжает удивлять поклонников своего Instagram свежим и цветущим внешним видом. Под последними опубликованными фото с отдыха на Мальдивах звезда получила массу комплиментов касательно своих длинных ног и тонкой талии.

Однако не все публикации Рудковской вызывают восторг у поклонников – находится место и для зависти. Под фото, где телеведущая снимала экзотические фрукты Мальдив, пользователи Сети начали возмущаться, что у нее в профиле «одна еда». Подписчики критикуют и способ сервировки стола, и то что Рудковская ест не то и не так, и то что фото ее завтраков незаслуженно набирают более 50 тысяч «лайков». Естественно, Яна Рудковская игнорирует подобные замечания.
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