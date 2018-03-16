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| | Михаил Ефремов намерен повторить свой скандальный монолог в Москве

Михаил Ефремов намерен повторить свой скандальный монолог в Москве

Сегодня, 17:04
Михаил Ефремов не собирается потакать вкусам провинциальной публики и повторит свой нашумевший монолог из спектакля «Возвращение домой» по пьесе английского автора Гарольда Пинтера. Об этом намерении актер поделился со своими подписчиками в социальных сетях.

Михаил Ефремов намерен повторить свой скандальный монолог в Москве

 

На гастролях в Самаре актер вышел на сцену и выдал невнятный текст, который был наполнен ненормативной лексикой. Ефремов, по мнению провинциальных зрителей, вел себя неадекватно и был «категорически пьян». Многие возмущенные зрители потребовали вернуть деньги за билеты. Меж тем, с поведением актера разбиралась дирекция театра, где он служит, и продюсеры гастролей. Никаких санкций к Ефремову не последовало. Оказывается, он настолько вжился в свой образ, что заставил партер поверить, что на сцене пьяный человек.

25 марта актер повторит этот диалог в стиле мелодекламации – жанре, который был весьма популярным в ХХ веке, но постепенно исчез со цены. В Концертном зале имени Чайковского, под музыку оркестра под управлением Юрия Башмета, он вновь появится на сцене с монологом. Однако в этот раз он прочтет «Слово о полку Игореве».

Стихотворная форма памятника древнерусской культуры, по мнению критиков, очень сложна для сценической реализации. Однако Михаил Ефремов, верят специалисты, способен на «высший пилотаж» и блистательно справится с поставленной задачей. Билеты на спектакль уже раскуплены московской публикой.
Сергей Денисов
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